Александр Лукашенко вынужден покинуть Беларусь, поскольку заботится о своей безопасности



Такое мнение озвучил экономист Леонид Заико.

Происходящее сейчас в стране он не называет революцией, а относит к процессу «переформатирования общества и власти».

"Одной из его фаз являются противостояния, демонстрации и митинги. Вторая фаза наступает тогда, когда пойдет реальное воздействие на власть, через силовиков, которые окажутся в ситуации давления, на детей в школах, в магазинах им не будут продавать товары… И пойдет определенная дискуссия, диалог на уровне регионов, продолжится диалог на интернет-площадках в виде противодействия этому беспределу", - высказал он свое предположение на Примусе.

Эксперт подчеркнул, что главная помеха этому процессу — это Лукашенко, и ему придется покинуть страну.

"Для него сегодня главная проблема — это его безопасность. Оставаться ему здесь нет смысла. Это больно, смешно и глупо. Он просто должен покинуть страну. Его примут, например, в Китае. А в России он сможет зацепиться даже каким-то одним из руководителей Союзного государства", - отметил Заико.

Ранее, российский публицист Александр Невзоров уверен, что Александр Лукашенко знает о том, когда закончится его срок пребывания на президентском посту.

Он считает, что исход противостояния в Беларуси является предрешенным и Лукашенко предупрежден о том, когда истечет срок его полномочий в качестве президента республики.

По словам Невзорова, эту дату ранее Лукашенко сообщили в Евросоюзе – с 5 ноября он перестанет считаться законным главой Беларуси.

Напомним, Лукашенко "втихаря" вступил в должность президента: "предстоит еще немало сделать...".

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