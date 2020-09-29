ЗМІ розповсюджують фейк про висунення Олександра Лукашенка на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Медузу".

Так, білоруський державний телеканал ОНТ повідомив про висунення Лукашенка на Нобелівську премію миру. При цьому новина опублікована без посилань на джерела, а номінувала Лукашенка, як йдеться в повідомленні, "член президентської ради з розвитку науки, доцент БДПУ ім. Максима Танка Галина Коваленко".

Вона пояснила своє рішення тим, що Лукашенко "не допустив анархії, іноземної інтервенції і громадянської війни".

ЗМІ зазначають, що про таку ж номінацію від Галини Коваленко з аналогічним обгрунтуванням декілька днів тому повідомив сайт сатиричних новин "Панорама".

Таким чином, можна зробити висновок, що або ОНТ повірив в жартівливу новину і просто скопіював її, або справжня Галина Коваленко вирішила дослівно повторити слова і дії своєї вигаданої тези.

"Правда, швидше за все, в дійсності такої людини з такими регаліями взагалі не існує - доцент БДПУ Галина Коваленко зустрічається тільки в двох матеріалах "Панорами": про висунення Лукашенка на Нобелівську премію і про те, що 82% росіян хотіли б бачити його на посаді президента своєї країни", - йдеться в матеріалі.

Однак не тільки співробітники ОНТ повірили в фейковий сюжет про Нобелівську премію - про нього також написали сайти "Правда.ру" і "Утро.ру".

Нагадаємо, Лукашенко "нишком" вступив на посаду президента: "Належить ще чимало зробити...".

Також Politeka писала про зустрічі Лукашенка і Путіна: розкриті деталі угоди, "підтримка Кремля в обмін на...".