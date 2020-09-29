СМИ распространяют фейк о выдвижении Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Медузу".

Так, белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. При этом новость опубликована без ссылок на источники, а номинировала Лукашенко, как говорится в сообщении, "член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка Галина Коваленко".

Она объяснила свое решение тем, что Лукашенко "не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны".

СМИ отмечают, что о такой же номинации от Галины Коваленко с аналогичным обоснованием несколько дней назад сообщил сайт сатирических новостей "Панорама".

Таким образом, можно сделать вывод, что либо ОНТ поверил в шуточную новость и просто скопировал ее, либо настоящая Галина Коваленко решила дословно повторить слова и действия своего вымышленного тезиса.

"Правда, скорее всего, в действительности такого человека с такими регалиями вообще не существует - доцент БГПУ Галина Коваленко встречается только в двух материалах "Панорамы": о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию и о том, что 82% россиян хотели бы видеть его на посту президента своей страны", - говорится в материале.

Однако не только сотрудники ОНТ поверили в фейковый сюжет о Нобелевской премии - еще о нем написали сайты "Правда.ру " и " Утро.ру".

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