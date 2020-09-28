Ватажок "ДНР" Денис Пушилін і його "команда" нічого не зробили, щоб зберегти "російськомовний кістяк" на Донбасі

Український менталітет зіграв злий жарт з російськомовним Донецьком в 2014-му і наступних роках. І це – незважаючи на те, що "Донбас ніколи не був українським, і навіть Сталін з його репресивним апаратом не зміг насадити в російськомовному регіоні мову і українську культуру".

Таку думку озвучив підконтрольний бойовикам "ДНР" телеграм-канал "Донецький абориген".

На думку авторів, за 25 років правління в регіоні Ахметова і Януковича, які "культивували українізацію", всі дії Сталіна з видавлювання з регіону української культури і мови виявилися марними. Мовляв, весь цей час ніхто не чинив опір діям Києва, а навпаки "вбивали" регіон у мовному та культурному плані.

Далі більше. Дениса Пушиліна та його команду в тексті називають не інакше як носіями української ідеї та ментальності.

"Так, це не київські фашисти, але не менш українці, ніж їхні київські побратими. Республіка захоплена ментально українськими "управлінцями". Саме так виглядає зараз тимчасова адміністрація для переходу в політичне поле України. Як то кажуть, біда прийшла звідти, звідки її не чекали. Російськомовний актив викошений. На ключових постах у всіх відомствах сидять негідники, які не пам'ятають своєї спорідненості і стурбовані наживою", - йдеться в повідомленні.

Наостанок автор пафосно заявив про те, що час упущено, і сім років "терору і знищення проросійського активу" дали свої невтішні результати, а репресивний апарат в дусі 37-го року не дає підняти голову "російським патріотам".

Раніше ватажок бойовиків заявив, що нібито Росія і "ДНР" планують вести переговори з Україною лише з позиції переможця. При цьому неадекватний Пушилін заявив, що курс на об'єднання ОРДЛО з РФ залишається незмінним з 2014-го року, з Мінськіми угодами або без них тероррістов намір це зробити.

Нагадаємо, у "ДНР" вирішили позбутися громадян України, Пушилін підписав указ.

Раніше Politeka повідомляла, що бойовики готуються до бою під час перемир'я.

Також Politeka писала, що у "ДНР" шахтарям заборгували понад 1 млрд і цинічно видали трохи їжі в свято.