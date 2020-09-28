Воронезька область Росії потерпає від масштабних лісових пожеж

Вогонь охопив десятки гектарів площ і знищує не тільки рослинність, а й госпбудівлі в населених пунктах, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ. Відзначається, що вогонь вирує неподалік від Воронежа, всього за 20-30 кілометрів: у Медівці, Новопідклітному, Бабяковому, Ямному.

Так, у неділю, 27 вересня, в регіоні зафіксовано понад чотири десятки пожеж. За інформацією рятувальників, у селі Троїцьке Новохоперського району вогонь знищив близько 20 нежитлових будівель.

Пожежа також впритул підібралася до селищ Новопідклітне і Медівка Рамонського району.

У боротьбі з вогнем задіяні 98 пожежних машин і 306 осіб, вирішується питання про застосування авіації. На даний момент про жертви інформації немає.

Рятувальники зазначають, що більшість загорянь спровоковані самими мешканцями. Люди палять сміття або ж спеціально підпалюють сухостій. Місяць посушливої погоди і вітру сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі.

"Поговоріть з друзями, рідними, особливо з сільськими. Нехай почекають до дощів і зняття особливого протипожежного режиму зі спалюванням сміття та іншими вогневими роботами. Всі пожежі рукотворні, більшість - по безпечності і необережності. Ми багато чого можемо, але зараз нам дуже потрібна ваша допомога! Дуже потрібно, щоб сказали, що пожежна охорона - це ми всі разом", – звернулися пожежники до населення.

"Все-таки вдарили по Воронежу", - підписали відео лісового подарували в телеграм-каналі "Лентач".

У соцмережах люди проводять паралелі з 2010 роком. Тоді Воронеж повністю опинився в кільці вогню, який знищив 20 тисяч гектарів лісу і десятки будинків. П'ять жителів й один пожежник загинули, а природа отримала колосальний збиток.

Нагадаємо, росіяни знищили свою бронетехніку на навчаннях "Кавказ - 2020".

Як повідомляла Politeka, нова розробка росіян у військовій авіації обернулася ганьбою.

Також Politeka писала, що у Росії загорівся підводний човен Міноборони в річницю "Курська".