Вот вам и доказательства

На Кубане, Ставрополье и большой части Воронежской области жило украиноязычное население

На такой исторический факт указал доктор филологических наук и профессор Павел Гриценко, передает uaua.top.

По его словам, так обстояли дела с 871 года, но уже при Сталине карту перекроили.

“На этой карте, если было менее 60 процентов русскоязычного населения, то специально помечали. Все точно передано. Берестейщина, Брестская область, часть Польши под Люблин, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина – это все украиноязычные земли”, – отметил он.

Кроме того, профессор не обошел стороной и Донбасс, который в РФ любят называть исконно русскими" землями.

“Миф о российском Донбассе, когда еще 200 километров на восток была Украина и Азовское море было внутреукраинским, – это результат реализации смешивание народов", - отметил он.



Также профессор отметил, что россиян нельзя считать коренными жителями Украины.

"Украинский парень никогда не служил на Украине, его надо было отправить где-то, чтобы он забыл украинский язык. Сюда присылали других. Это доктрина смешения. Поэтому говорить, что русские являются одним из коренных народов здесь, в Украине, – неправильно”, – заключил ученый.

К слову, российский продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник считает, что Восточная Украина "готова быть с Россией.

По его словам, "это исконно русские" земли.

"Я думаю, что Восточная Украина готова и хочет быть с Россией. Крым... я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущёва, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это всё-таки исконно русские земли. И им будет лучше, и нам поспокойнее", - заявил он еще до оккупации Крыма.

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