Воронежская область России страдает от масштабных лесных пожаров

Огонь охватил десятки гектаров площадей и уничтожает не только растительность, но и хозпостройки в населенных пунктах, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что огонь бушует неподалеку от Воронежа, всего в 20-30 километрах: в Медовке, Новоподклетном, Бабяково, Ямном.

Так, в воскресенье, 27 сентября, в регионе зафиксировано более четырех десятков пожаров. По информации спасателей, в селе Троицкое Новохоперского района огонь уничтожил около 20 нежилых построек.

Пожар также вплотную подобрался к поселкам Новоподклетное и Медовка Рамонского района.

В борьбе с огнем задействованы 98 пожарных машин и 306 человек, решается вопрос о применении авиации. На данный момент о жертвах информации нет.

Спасатели отмечают, что большинство возгораний спровоцированы самими жителями. Люди жгут мусор либо же специально поджигают сухостой. Месяц засушливой погоды и ветра способствовали быстрому распространению огня на большие площади.

«Поговорите с друзьями, родными, особенно с деревенскими. Пусть подождут до дождей и снятия особого противопожарного режима с сжиганием мусора и прочими огневыми работами. Все пожары рукотворны, большинство - по беспечности и неосторожности. Мы многое можем, но сейчас нам очень нужна ваша помощь! Очень нужно, чтобы сказали, что пожарная охрана - это мы все вместе», – обратились пожарники к населению.

"Все-таки ударили по Воронежу", – подписали видео лесного подара в телеграмм-канале "Лентач".

В соцсетях люди проводят параллели с 2010 годом. Тогда Воронеж полностью оказался в кольце огня, который уничтожил 20 тысяч гектаров леса и десятки домов. Пять жителей и один пожарник погибли, а природа получила колоссальный ущерб.

Напомним, россияне уничтожили свою бронетехнику на учениях "Кавказ - 2020".

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