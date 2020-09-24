Україна має повне право перекривати технологічна споруда, по якій надходить вода на тимчасово окупований Кримський півострів

Як передає Politeka.net, таку позицію озвучив  постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич на своїй сторінці в Facebook.
 
За його словами, заяви окупаційної влади з приводу водопостачання Криму недоречні, оскільки річка Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії і ніхто не перекривав її русло і доступ до її води для людей, які проживають на вище зазначених територіях
 
"Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право", - підкреслив Кориневич.
 
Також дипломат зазначив, що" жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом", оскільки це українська споруда.

Раніше ми повідомляли, що кримчани поскаржилися Держдумі РФ на катастрофічну ситуацію з водою на території окупованого півострова.

Так, в одному з кримських пабліків з'явилися звернення до депутатів Держдуми РФ, що представляють інтереси півострова, і особисто до так званого глави Криму Сергія Аксьонова.

Жителі півострова вимагають пояснень щодо того, які заходи пропонує Кремль для вирішення кризи з водою.

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Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.