За його словами, заяви окупаційної влади з приводу водопостачання Криму недоречні, оскільки річка Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії і ніхто не перекривав її русло і доступ до її води для людей, які проживають на вище зазначених територіях

"Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право", - підкреслив Кориневич.

Також дипломат зазначив, що" жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом", оскільки це українська споруда.