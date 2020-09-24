Бойовик не тільки брав участь у війні проти України

На окупованій території Донбасу помер терорист " ЛНР " Віталій Ігнатов

Про його смерть написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), який уточнив, що бойовик помер 22 вересня. Він також уточнив, що за злочинну діяльність Ігнатов був внесений в базу сайту Миротворець.

Терорист не тільки брав участь у війні проти України, а й займався організацією псевдореферендуму в 2014 році.

"200 бригада. 22.09.2020 Віталій Ігнатов пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Операція самоліквідація"– - зазначив захисник України.

Згідно з інформацією в досьє на 43-річного найманця, він жив у селі Райгородка Новоайдарського району, Луганської області. Крім ведення бойових дій проти армії України, зрадник України також займався пропагандистською діяльністю в інтересах Росії, входив до "Союзу" добровольців "Донбасу".



Також раніше повідомлялося, що на Донбасі помер бойовик, який брав участь у тортурах українських військових. Так, відомо, що 3 вересня "самоліквідувався" бойовик Олександр Зюбанов з позивним "Зубр".

"3.09.2020 Олександр "Зубр" Зюбанов пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Самоліквідація. Брав участь у тортурах українських воїнів", - повідомив Штірліц.

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

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