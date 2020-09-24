Боевик не только принимал участие в войне против Украины

На оккупированной территории Донбасса умер террорист "ЛНР" Виталий Игнатов

О его смерти написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), который уточнил, что боевик умер 22 сентября. Он также уточнил, что за преступную деятельность Игнатов был внесен в базу сайта Миротворец.

Террорист не только принимал участие в войне против Украины, но и занимался организацией псевдореферендума в 2014 году.

"200 бригада. 22.09.2020 Виталий Игнатов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Операция самоликвидация", – отметил защитник Украины.

Согласно информации в досье на 43-летнего наемника, он жил в селе Райгородка Новоайдарского района, Луганской области. Помимо ведения боевых действий против армии Украины, предатель Украины также занимался пропагандистской деятельностью в интересах России, входил в "Союз "добровольцев" Донбасса".



Также ранее сообщалось, что на Донбассе умер боевик, который принимал участие в пытках украинских военных. Так, известно, что 3 сентября "самоликвидировался" боевик Александр Зюбанов с позывным "Зубр".

"3.09.2020 Александр "Зубр" Зюбанов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Самоликвидация. Участвовал в пытках украинских воинов", - сообщил Штирлиц.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.