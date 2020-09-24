Сміливий вчинок таксиста в Мінську вразив соцмережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на опубліковане в YouTube відео.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як у Мінську таксист врятував від погоні чоловіка, якого переслідували лояльні до влади силовики. Інцидент зняв на відео очевидець.

Так, ввечері 23 вересня у столиці Білорусі спалахнули масові протести через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. ОМОНівці із застосуванням сили намагалися придушити протести білорусів. Багатьох учасників протестів заарештували.

Одному чоловіку вдалося врятуватися завдяки таксисту. Цей інцидент зняли на відео, яке активно поширюють в соцмережі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як декілька силовиків переслідують хлопця, який, ймовірно, брав участь в протестах. Хлопець в ході погоні застрибує в таксі, яке стоїть на світлофорі. Силовики кинулися на машину, проте водій був на боці протестувальника і врятував його. Він різко вдарив по гальмах, по газону він об'їхав інші автомобілі і зник з місця, забравши з собою протестувальника. Розгубленим ОМОНівцям залишилось тільки дивитися вслід машини, що швидко зникла з місця.

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