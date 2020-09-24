Сміливий вчинок таксиста в Мінську вразив соцмережі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на опубліковане в YouTube відео.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як у Мінську таксист врятував від погоні чоловіка, якого переслідували лояльні до влади силовики. Інцидент зняв на відео очевидець.
Так, ввечері 23 вересня у столиці Білорусі спалахнули масові протести через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. ОМОНівці із застосуванням сили намагалися придушити протести білорусів. Багатьох учасників протестів заарештували.
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Одному чоловіку вдалося врятуватися завдяки таксисту. Цей інцидент зняли на відео, яке активно поширюють в соцмережі.
На опублікованих кадрах можна побачити, як декілька силовиків переслідують хлопця, який, ймовірно, брав участь в протестах. Хлопець в ході погоні застрибує в таксі, яке стоїть на світлофорі. Силовики кинулися на машину, проте водій був на боці протестувальника і врятував його. Він різко вдарив по гальмах, по газону він об'їхав інші автомобілі і зник з місця, забравши з собою протестувальника. Розгубленим ОМОНівцям залишилось тільки дивитися вслід машини, що швидко зникла з місця.
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