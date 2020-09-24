Смелый поступок таксиста в Минске поразил соцсети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на опубликованное в YouTube видео.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в Минске таксист спас от погони мужчину, которого преследовали лояльные к власти силовики. Инцидент снял на видео очевидец.

Так, вечером 23 сентября в столице Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. ОМОНовцы с применением силы пытались подавить протесты белорусов. Многих участников протестов арестовали.

Одному мужчине удалось спастись благодаря таксисту. Этот инцидент сняли на видео, которое активно распространяют в соцсети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько силовиков преследуют парня, который, вероятно, участвовал в протестах. Парень в ходе погони запрыгивает в такси, которое стоит на светофоре. Силовики бросились на машину, однако водитель был на стороне протестующего и спас его. Он резко ударил по тормозам, по газону он объехал другие автомобили и скрылся с места, забрав с собой протестующего. Растерянным ОМОНовцам осталось только смотреть вслед быстро исчезнувшей с места машине.

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