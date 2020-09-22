Окупаційна влада РФ у Криму намагається витіснити з окупованого півострова проукраїнське населення

Про це заявив в інтерв'ю для Крим.Реалії постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він також додав, що в Організації Об'єднаних Націй знають про цю проблему.

Експерт також звернув увагу на те, що в останній резолюції ООН щодо Криму є пункт про демографічні зміни населення на окупованому півострові.

"В останній резолюції по Криму є пункт про демографічні зміни населення в Криму. І це величезна проблема. Перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму - вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант у Криму – максимально видавити будь–кого – будь це кримські татари чи інша етнічна меншина", - сказав Кислиця.

За словами представника України в ООН, в українському Криму з початку його анексії в 2014 році, перевезли "десятки, а то й сотні тисяч росіян".

Також раніше повідомлялося, що події, які відбуваються на окупованому Росією півострові зараз, мало чим відрізняються від того, що було в 1944 році.

Загалом, після того, як РФ вкрала Крим в України, вона знову почала переслідувати корінний народ півострова а на сам окупований Крим масово завозять громадян Росії.

Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

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