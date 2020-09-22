Оккупационная власть РФ в Крыму пытается вытеснить из оккупированного полуострова проукраинское население

Об этом заявил в интервью для Крым.Реалии постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он также добавил, что в Организации Объединенных Наций знают об этой проблеме.

Эксперт также обратил внимание на то, что в последней резолюции ООН по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения на оккупированном полуострове.

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или иное этническое меньшинство", – сказал Кислица.

По словам представителя Украины в ООН, в украинском Крыму с начала его аннексии в 2014 году, перевезли "десятки, а то и сотни тысяч россиян".

Также ранее сообщалось, что события, которые происходят на оккупированном Россией полуострове сейчас, мало чем отличаются от того, что было в 1944 году.

В частности, после того, как РФ украла Крым у Украины, она снова начала преследовать коренной народ полуострова и полуостров массово населяют гражданами РФ.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.