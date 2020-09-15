Окупований Крим став непоганим місцем промислу для численних шахраїв, які "стрижуть" гроші на довірливих громадянах

Так, російські "ділки" вирішили нажитися на людях, які не проти відпочити на вкраденому в України півострові, і почали торгувати путівками на покинуту базу відпочинку "Батилиман" в Севастополі, повідомляє ресурс ARC.

Не менше одинадцяти сімей купили путівки по 20-30 тисяч рублів, а згодом залишилися і без відпочинку, і без грошей.

Як розповіли постраждалі, путівки вони придбали нібито на сайті пансіонату, де умови відпочинку були описані "найприємнішим чином". Людям обіцяли харчування за системою "шведський стіл", алкоголь, анімацію, власний пляж і басейн.

Яким же було здивування туристів, коли, приїхавши на базу "Батилиман", оселитися в їй вони не змогли, оскільки та не працює. Коли ж люди почали показувати платіжні документи, на яких зазначено ТОВ, зареєстроване в Москві, на турбазі відповіли, що ніякого відношення до цієї організації не мають.

Умови проживання, за словами потерпілих від дій шахраїв, навіть близько не відповідають заявленим на сайті.

Журналісти відзначають, що, незважаючи на явно неправдиву інформацію, сайт, де бронювали відпочинок росіяни, працює як і раніше.

База "Батилиман" раніше належала тролейбусному парку, проте після 2014 року її передали ДУПС "Пансіонати Севастополя".

За словами активістів, до анексії вона була дуже популярною серед туристів, сюди приїжджало багато людей. Однак після того, як вона опинилася під контролем "Ппансіонатів Севастополя", її стали навмисно доводити до плачевного стану, а зараз вже оголошують нерентабельною.

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