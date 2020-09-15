Оккупированный Крым стал неплохим местом промысла для многочисленных мошенников, которые «стригут» деньги на доверчивых гражданах

Так, российские «дельцы» решили нажиться на людях, которые не против отдохнуть на украденном у Украины полуострове, и начали торговать путевками на заброшенную базу отдыха «Батилиман» в Севастополе, сообщает ресурс ARC.

Не менее одиннадцати семей купили путевки по 20-30 тысяч рублей, а впоследствии остались и без отдыха, и без денег.

Как рассказали пострадавшие, путевки они приобрели якобы на сайте пансионата, где условия отдыха были описаны «самым приятным образом». Людям обещали питание по системе «шведский стол», алкоголь, анимацию, собственный пляж и бассейн.

Каким же было удивление туристов, когда, приехав на базу «Батилиман», поселиться в ей они не смогли, поскольку та не работает. Когда же люди начали показывать платежные документы, на которых указано ООО, зарегистрированное в Москве, на турбазе ответили, что никакого отношения к этой организации не имеют.

Условия проживания, по словам потерпевших от действий мошенников, даже близко не соответствуют заявленным на сайте.

Журналисты отмечают, что, несмотря на явно неправдивую информацию, сайт, где бронировали отдых россияне, работает по-прежнему.

База «Битилиман» ранее принадлежала троллейбусному парку, однако после 2014 года ее передали ГУПС «Пансионаты Севастополя».

По словам активистов, до аннексии она была очень популярной среди туристов, сюда приезжало много людей. Однако после того, как она оказалась под контролем «Пансионатов Севастополя», ее стали намеренно доводить до плачевного состояния, а сейчас уже объявляют нерентабельной.

Напомним, «родная гавань» отказалась тратиться на воду для крымчан.

Как сообщала Politeka, российский актер Певцов цинично предсказал будущее Крыма.

Также Politeka писала, что оккупанты превратили популярные курорты в колонию.