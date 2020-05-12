Российский актер Дмитрий Певцов обрадовался, что Крым стал частью "Русского мира"

Как сообщает Politeka.net, скандальная звезда кино рассказал о будущем полуострова в интервью российским СМИ.

Дмитрий Певцов, которому запретили въезд в Украину, разразился бредом о величии России. Он также привел нелепые доказательства того, что у Крыма с РФ есть много общего.

"Россия – это место силы, это Богом избранная страна, и Россия, наверное, самая главная часть Русского мира, которая находится на планете Земля, Крым со своей потрясающей совершенно древней, такой трагической историей, и те люди, которые здесь живут – это еще одно подтверждение того, что такое Россия, на небольшом кусочке", - заявил актер.

По словам Дмитрия Певцова, он доволен незаконной аннексией Крыма. Кроме того, артист обратился к жителям полуострова с пожеланием:

"Я очень рад, что Крым – наш, Севастополь – наш, я просто пожелал бы крымчанам терпения, потому, что не все быстро восстанавливается".

Знаменитость предсказал, что будет в Крыму благодаря российской оккупации. По его мнению, россияне превратят полуостров в промышленный регион. Он объяснил, чем именно Крым привлекает оккупантов.

"Я с оптимизмом смотрю в будущее Крыма, я думаю, здесь будет прекрасная совершенно здравница, во-первых, во-вторых, будет промышленная очень успешная часть России, ну и климат здесь такой, что сам Бог велел здесь жить, работать, растить детей, отдыхать", - подытожил Дмитрий Певцов.

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