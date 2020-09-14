Фронтмен українського рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук розповів про свою громадянську позицію

Відповідаючи на питання про те, чи повинні музиканти реагувати на суспільно значущі політичні події, музикант відповів, що "не можна всидіти на двох конях відразу", тому потрібно вибирати сторону.

Про це він розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі видання НВ (щоб побачити відео доскрольте до кінця сторінки).

«Треба обрати сторону, ти не всидиш на двох конях. У мене в житті були такі періоди, коли я хотів сидіти. Це марна трата часу-нічого не вийде. Бути свідомим українцем і не прогнутися під життєвими обставинами важко, але це можливо, якщо знайти мотивацію і не здаватися», — пояснив Собчук.

Також він розповів про новий трек Героям, спільно записаному групами Беz Обмежень, Kozak System, СКАЙ, а також співаком Артуром Даніеляном. Як повідомили самі музиканти, пісня є "підтримкою для українським воїнам, а також для всіх людей, які протестують зараз у Білорусі».

"Пісня Героям, яку ми заспівали разом з Беz Обмежень і Kozak System, якраз є відмінною картиною для нас, українців, що потрібно об'єднуватися. Якщо ми будемо разом, то будемо сильними" ,- зазначив Собчук.

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