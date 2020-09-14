Фронтмен украинской рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук рассказал о своей гражданской позиции

Отвечая на вопрос о том, должны ли музыканты реагировать на общественно значимые политические события, музыкант ответил, что "нельзя усидеть на двух лошадях сразу", поэтому нужно выбирать сторону.

Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале издания НВ (чтобы увидеть видео доскрольте до конца страницы).

«Надо выбрать сторону, ты не усидишь на двух лошадях. У меня в жизни были такие периоды, когда я хотел сидеть. Это пустая трата времени — ничего не получится. Быть сознательным украинцем и не прогнуться под жизненными обстоятельятами трудно, но это возможно, если найти мотивацию и не сдаваться», — объяснил Собчук.

Также он рассказал о новом треке Героям, совместно записанном группами Беz Обмежень, Kozak System, СКАЙ, а также певцом Артуром Даниеляном. Как сообщили сами музыканты, песня является «поддержкой для украинских воинов, а также для всех людей, протестующих сейчас в Беларуси».

«Песня Героям, которую мы спели вместе с Беz Обмежень и Kozak System, как раз является отличной картиной для нас, украинцев, что нужно объединяться. Если мы будем вместе, то будем сильными», — отметил Собчук.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо с Kozak System предупредил о неуемном аппетите России в Украине.

Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо с Kozak System призвал к радикальным действиям против России.