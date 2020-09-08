Заява ООН виявилася зовсім не такою, як пишуть росЗМІ

Російських журналістів "підловили" на черговій фейковій новині про Крим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової в соцмережі.

Вона наголосила, що російські ЗМІ спотворили заяву представника Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл про те, що відповідальність за водопостачання окупованого Росією Криму нібито лежить і на Україні.

Зокрема, 7 вересня російські інтернет-видання опублікували "сенсаційну" новину про те, що, за словами Тросселл, "відповідальність за постачання жителів Криму питною водою лежить і на Росії, і на Україні".

Джапарова спростувала цю інформацію, зазначивши, що насправді в ООН заявили, що до них дійсно зверталися російські журналісти щодо питання поставок води в Крим, проте відповідь була дещо інакшою.

"Російська Федерація, як окупаційна влада, несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом", - відповіли росіянам в ООН.

На тлі незадоволення відповіддю ООН російські ЗМІ спотворили отриману ними інформацію.

"При цьому, як випливає з тієї ж публікації "РИА Новости", самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ, назвавши їх з властивою РФ повагою до міжнародних структур, "відповідями першокласника" і "туманною відповіддю ні про що", - пояснила Джапарова.

Також представниця МЗС України порівняла публікацію російських ЗМІ з грою в "зіпсований телефон", в якій "цей телефон запрограмований на фейк з самого початку, і до останнього гравця".

"Не здивуюся, якщо в наступній публікації ще якогось російського медіа вже будуть кричати, що" ООН наказала Україні подавати воду в окупований Крим "для забезпечення потреб російського ЧФ і його об'єктів", - додала Джапарова.

Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.

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