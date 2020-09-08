Российских журналистов "подловили" на очередном фейке о Крыме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в соцсети.

Она подчеркнула, что российские СМИ исказили заявление представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл о том, что ответственность за водоснабжение оккупированного Россией Крыма якобы лежит и на Украине.

В частности, 7 сентября российские интернет-издания опубликовали "сенсационную" новость о том, что, по словам Тросселл, "ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине".

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Джапарова опровергла эту информацию, отметив, что на самом деле в ООН заявили, что к ним действительно обращались российские журналисты по вопросу поставок воды в Крым, однако ответ был несколько другим.

"Российская Федерация, как оккупационная власть, несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой", - ответили россиянам в ООН.

Крым, оккупация, крымчане

На фоне недовольства ответом ООН российские СМИ исказили полученную ими информацию.

"При этом, как следует из той же публикации "РИА Новости", сами представители оккупанта остались разочарованы ответами УВКПЧ, назвав их с присущим РФ уважением к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманнsv ответом ни о чем", - пояснила Джапарова.

Также представитель МИД Украины сравнила публикацию российских СМИ с игрой в "испорченный телефон", в которой "этот телефон запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока".

"Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже будут кричать, что" ООН приказала Украине подавать воду в оккупированный Крым "для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов", - добавила Джапарова.

Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологической катастрофы, кадры.

Также Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.