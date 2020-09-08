Российских журналистов "подловили" на очередном фейке о Крыме
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в соцсети.
Она подчеркнула, что российские СМИ исказили заявление представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл о том, что ответственность за водоснабжение оккупированного Россией Крыма якобы лежит и на Украине.
В частности, 7 сентября российские интернет-издания опубликовали "сенсационную" новость о том, что, по словам Тросселл, "ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине".
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Джапарова опровергла эту информацию, отметив, что на самом деле в ООН заявили, что к ним действительно обращались российские журналисты по вопросу поставок воды в Крым, однако ответ был несколько другим.
"Российская Федерация, как оккупационная власть, несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой", - ответили россиянам в ООН.
На фоне недовольства ответом ООН российские СМИ исказили полученную ими информацию.
"При этом, как следует из той же публикации "РИА Новости", сами представители оккупанта остались разочарованы ответами УВКПЧ, назвав их с присущим РФ уважением к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманнsv ответом ни о чем", - пояснила Джапарова.
Также представитель МИД Украины сравнила публикацию российских СМИ с игрой в "испорченный телефон", в которой "этот телефон запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока".
"Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже будут кричать, что" ООН приказала Украине подавать воду в оккупированный Крым "для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов", - добавила Джапарова.
Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.
Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологической катастрофы, кадры.
Также Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.