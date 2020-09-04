Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловився про долю Донбасу та проблемах президента РФ Володимира Путіна

За його словами, недавня зустріч Тристоронньої контактної групи показала - на поточний момент всі компроміси з РФ по Донбасу вже вичерпані. Він уточнив, що єдиний реальний компроміс, який був досягнутий-це обмін полоненими, і більше ніяких взаємних поступок не буде.

Про це він розповів в інтерв'ю для журналістів видання "Новини України-From-UA"»

Жданов також вважає, що Кремль практично вичерпав час на вирішення виниклих проблем.

"У Кремля зараз дуже мало часу на вирішення проблем, оскільки буквально все у Путіна валиться з рук, і скрізь глухий кут. Наприклад, Азербайджан може вирішити всі проблеми з Нагірним Карабахом, провівши всього одну військову операцію. У Сирії ситуація теж склалася не кращим чином для РФ. Гроші на війну практично закінчилися, а потрібно ще щось вирішувати з Україною",-заявив експерт.



При цьому він додав, що вже весь світ бачить-президент Росії Володимир Путін сьогодні не контролює багато процесів всередині своєї країни - "він просто втратив контроль над власною країною".

Полковник запасу ЗСУ уточнив, що тепер можна очікувати від Росії жорсткої позиції щодо України - росіянам потрібно якось змусити нас виконати їхні умови.

Нагадаємо, Путін вирішив використовувати перемир'я на Донбасі з вигодою для себе.

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