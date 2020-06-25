На честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні в Росії пройшли військові паради за участю ветеранів справжніх і сумнівних

Так, на параді в Санкт-Петербурзі на кітелі одного з присутніх ветеранів помітили унікальний орден, яким було нагороджено всього 17 чоловік у світі. Відповідне фото опублікував блогер Vitauskas на своїх сторінках в соцмережах.

На знімку у ветерана на грудях красується орден «Перемога». Це – найрідкісніший і найдорожчий орден у світі. Він має форму п'ятикутної зірки, оточеної діамантами та рубінами. Його діаметр – 72 см. До складу орена входять золото, срібло і платина. Він прикрашений емаллю, штучними рубінами – їх п'ять в кутах зірки, а також 174 дрібними діамантами. Важить нагорода 78 грамів, 47 з яких – платина, 2 грама золота і 19 грамів срібла.

Це була найвища нагорода за перемогу у Другій світовій війни. Останній кавалер цього ордена, румунський король Міхай I, помер кілька років тому.

Також ним були нагороджені Йосип Сталін, маршали Георгій Жуков й Олександр Василевський по два рази, Іван Конєв, Костянтин Рокосовський, Родіон Малиновський, Федір Толбухін, Леонід Говоров, Семен Тимошенко, Олексій Антонов, Кирило Мерецков, генерал Дуайт Ейзенхауер, фельдмаршал Бернард Монтгомері, румунський король Міхай I, польський маршал Михайло Роля-Жимерський, югославський генсек Йосип Броз Тіто і генсек Леонід Брежнєв.

«Всі перераховані мало того, що покійні, так Брежнєв ще й посмертно «Перемоги» був позбавлений. Що ж тоді за маршал стояв на путінському бал-маскараді? Чекістський дід думає, що Росію всі бояться, а з неї всі сміються», – написав автор.

Коментарі під фотографією – відповідні:

«Це не орден Перемоги. Це муляж. На ордені Перемоги купа діамантів і рубінів», «Це не ветеран, це муляж. Справжні ветерани в могилах уже», «У мене по кримінальній справі про побої проходив божевільний, мав діагнози в 20 психлікарнях по Росії. На обшуку у нього в шафі знайшов 8 комплектів офіцерської форми різних родів військ. Всі в орденах», «Дивно, що всього один», «Безсмертний кітель», «да уж... серед нагороджених жодного кап 1 рангу...», «Господи, яка ганьба», «Це таємний орден перемоги», «Який парад, такі ветерани, такі і ордена».

Раніше ми писали, що принижений Путіним Лукашенко вибухнув гнівом після параду. За його словами, його головні опоненти на виборах вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно.

Нагадаємо, парад окупантів ледь не обернувся трагедією в Севастополі.

Як повідомляла Politeka, змарнілий Путін спантеличив зовнішнім виглядом на параді.

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