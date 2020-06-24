Президент РФ не похож сам на себя

В сети высмеяли поведение президента РФ Владимира Путина на параде



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал в Twitter пользователь с ником "Главны либерал"(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Смотрящий парад Путин. Что у него в голове?", - поинтересовался он.

На видео видно, что вид главы Российской Федерации и правда оставляет желать лучшего: уставшее лицо и взор направлен в одну точку озадачивает.

Пользователи сети в комментариях принялись высказывать свое мнение о внешности и мыслях Владимире Путина

"Стал настолько жалким, что превратился в пародию на самого себя", "Мне одному тут показалось, что дедушка сильно сдал? Как говорится, если хочешь насмешить бога, сообщи ему свои планы на ближайшие 16 лет", "Понимает, что это начало конца))) Все на роже написано...", "Старость его одолевает. Мы ещё много чего от него увидим. Запасайтесь попкорном", "Скорее бы в бункер, там спокойней", " Нездорово Путин выглядит. Видимо, недолго осталось", - писали пользователи сети.



Смотрящий парад Путин.. Что у него в голове?

pic.twitter.com/lqRD0BLTSh — Главный Либерал (@ChiefLiberal) June 24, 2020

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