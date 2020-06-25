В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне​ в России прошли военные парады с участием ветеранов настоящих и сомнительных

Так, на параде в Санкт-Петербурге на кителе одного из присутствующих ветеранов заметили уникальный орден, которым было награждено всего 17 человек в мире. Соответствующее фото опубликовал блогер Vitauskas на своих страницах в соцсетях.

На снимке у ветерана на груди красуется орден «Победа». Это – самый редкий и самый дорогой орден в мире. Он имеет форму пятиугольной звезды, окруженной бриллиантами и рубинами. Его диаметр – 72 см. В состав орена входят золото, серебро и платина. Он украшен эмалью, искусственными рубинами — их пять в углах звезды, а также 174 мелкими бриллиантами. Весит награда 78 грамм, 47 из которых — платина, 2 грамма золота и 19 граммов серебра.

Это была самая высокая награда за победу во Второй мировой войны. Последний кавалер этого ордена, румынский король Михай I, скончался несколько лет назад.

Также им были награждены Иосиф Сталин, маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский по два раза, Иван Конев, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Кирилл Мерецков, генерал Дуайт Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард Монтгомери, румынский король Михай I, польский маршал Михаил Роля-Жимерский, югославский генсек Иосип Броз Тито и генсек Леонид Брежнев.

«Все перечисленные мало того, что покойны, так Брежнев ещё и посмертно «Победы» был лишён. Что же тогда за маршал стоял на путинском бал-маскараде? Чекистский дед думает, что Россию все боятся, а с нее все смеются», – написал автор.

Комментарии под фотографией – соответствующие:

«Это не орден Победы. Это муляж. На ордене Победы куча бриллиантов и рубинов», «Это не ветеран, это муляж. Настоящие ветераны в могилах уже», «У меня по уголовному делу о побоях проходил сумасшедший, имевший диагнозы в 20 психбольницах по России. На обыске у него в шкафу нашел 8 комплектов офицерской формы разных родов войск. Все в орденах», «Странно, что всего один», «Бессмертный китель», «да уж... среди награжденных ни одного кап 1 ранга...», «Господи, какой позор то», «Это секретный орден победы», «Какой парад, такие и ветераны, такие и ордена».

Ранее мы писали, что униженный Путиным Лукашенко разразился гневом после парада. По его словам, его главные оппоненты на выборах требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.

Напомним, парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.

Как сообщала Politeka, осунувшийся Путин озадачил внешним видом на параде.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото