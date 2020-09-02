Роман Безсмертний розповів, що може змусити Путіна закінчити війну на Донбасі

За його словами, аргументами, які можуть вплинути на позицію президента Росії Володимира Путіна щодо України, можуть бути армія, дипломатичний корпус, фінансова система, банківська система, міжнародні організації. Тільки ці засоби можуть змусити Путіна залишити Україну у спокої.

Таку думку він озвучив для видання Обозреватель.

"Аргументи повинні створювати армія, дипломатичний корпус, фінансова система, Банківська система, міжнародні організації. Це є тими аргументами, які повинні впливати на позицію президента РФ Путіна в реалізації вимог, у тому числі тих, які називає пан Зеленський. Я надивився цих розмов, і все це закінчувалося тим, що російська сторона не виконувала вимог. Так і зараз", - зазначив він.

На його думку, телефонні дзвінки президента Зеленського з президентом Путіним, які відбуваються після кожного чергового обстрілу і величезних жертв з українського боку, свідчать про те, що українська влада не готова приймати серйозні рішення і брати на себе відповідальність за них, така тактика не допоможе.

Також раніше повідомлялося, що дипломат Роман Безсмертний пояснив, навіщо Володимиру Путіну перемир'я на Донбасі. На думку Безсмертного, перемир'я на Донбасі потрібно Путіну, щоб змістити акценти з ОРДЛО на Білорусь - а обстріли на Донбасі тим часом, триватимуть.

Нагадаємо, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

Як писала Politeka, Росія відправила на Донбас десятки машин з таємним вантажем.

Також Politeka повідомляла, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри.