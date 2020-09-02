Роман Бессмертный рассказал, что может заставить Путина закончить войну на Донбассе

По его словам, аргументами, которые могут повлиять на позицию президента России Владимира Путина в отношении Украины, могут быть армия, дипломатический корпус, финансовая система, банковская система, международные организации. Только эти способы могут заставить Путина оставить Украину в покое.

Такое мнение он озвучил для издания Обозреватель.

"Аргументы должны создавать армия, дипломатический корпус, финансовая система, банковская система, международные организации. Это является теми аргументами, которые должны влиять на позицию президента РФ Путина в реализации требований, в том числе тех, которые называет господин Зеленский. Я насмотрелся этих разговоров, и все это заканчивалось тем, что российская сторона не выполняла требований. Так и сейчас", – отметил он.

По его мнению, телефонные звонки президента Зеленского с президентом Путиным, которые происходят после каждого очередного обстрела и огромных жертв с украинской стороны, свидетельствуют о том, что украинская власть не готова принимать серьезные решения и брать на себя ответственность за них, такая тактика не поможет.

Также ранее сообщалось, что дипломат Роман Бессмертный пояснил, зачем Владимиру Путину перемирие на Донбассе. По мнению Бессмертного, перемирие на Донбассе нужно Путину, чтобы сместить акценты с ОРДЛО на Беларусь - а обстрелы на Донбассе тем временем, будут продолжаться.

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

Как писала Politeka, Россия отправила на Донбасс десятки машин с тайным грузом.

Также Politeka сообщала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры.