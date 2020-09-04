Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказался о судьбе Донбасса и проблемах у президента РФ Владимира Путина

По его словам, недавняя встреча Трехсторонней контактной группы показала - на текущий момент все компромиссы с РФ по Донбассу уже исчерпаны. Он уточнил, что единственный реальный компромисс, который был достигнут - это обмен пленными, и больше никаких взаимных уступок не будет.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов издания «Новости Украины – From-UA».

Жданов также считает, что Кремль практически исчерпал время на решение возникших проблем.

«У Кремля сейчас очень мало времени на решение проблем, поскольку буквально все у Путина валится из рук, и везде тупик. Например, Азербайджан может решить все проблемы с Нагорным Карабахом, проведя всего одну военную операцию. В Сирии ситуация тоже сложилась не лучшим образом для РФ. Деньги на войну практически закончились, а нужно еще что-то решать с Украиной», - заявил эксперт.



При этом он добавил, что уже весь мир видит - президент России Владимир Путин сегодня не контролирует многие процессы внутри своей страны - «он просто потерял контроль над собственной страной».

Полковник запаса ВСУ уточнил, что теперь можно ожидать от России жесткой позиции в отношении Украины - россиянам нужно как-то заставить нас выполнить их условия.

Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.

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