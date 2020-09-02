Колишній перший "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай досі не проти підкорити столицю України

Про те, що мріє в'їхати на танку до Києва, бойовик розповів в одному зі своїх інтерв'ю, уривком якого поділився в соцмережах офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

Відповідаючи на питання про свої кар'єрні амбіції в політиці, колишній ватажок бойовиків відповів:

Ще один мрійник увійти в Київ разом зі стічними водами https://t.co/B6LyZ4Wa0D — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) September 2, 2020

"Я мрію про те, щоб не тільки Донбас став частиною Російської Федерації, а про те, щоб... Я хочу увійти разом з колонами наших добровольців, неважливо, на чолі чи не на чолі, просто разом з колоною наших добровольців увійти до Києва і пройтися Хрещатиком".

У свою чергу ведуча Діана Каді зазначила, що це смілива заява.

"Дорогу осилить той, хто іде", – прозвучало у відповідь. Бородай також додав, що боїться померти, не завершивши всі свої заплановані справи.

"Ще один мрійник увійти до Києва зі стічними водами", - підписав публікацію Штефан.

Раніше ми розповідали про те, що Бородай ще кілька років тому заявляв, що "республіки" на сході України існують при серйозній матеріальній підтримці Російської Федерації.

«У нас немає протиріч з владою Донецька і владою Луганська, але ми маємо намір, якщо хочете, з почуття скромності залишати ці державності жити так, як вони можуть, як вони існують на сьогоднішній день. При цьому існують при серйозній матеріальній підтримці Російської Федерації як держави", - підкреслив він.

Росіянин Олександр Бородай займав пост "прем'єр-міністра ДНР" з 16 травня 2014 по 7 серпня 2014 року. До цього він був відомий як політолог, журналіст, підприємець, консервативний публіцист.

Нагадаємо, українські захисники гідно відповіли на погрози Пушиліна.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР".

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