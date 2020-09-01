В одному з сіл Ставропольського краю в Росії з'явилася несподівана інсталяція на автобусній зупинці

Вершник, що пронизує списом дракона, прикрасив зупинку біля села Ростованівське, а відповідним фото поділилися в соціальних мережах, передає Politeka.net. Причому автор запевнив, що це не фотошоп, як доказ опублікувавши посилання на гугл-карту.

Відзначимо, що виглядає це творіння дійсно епічно. Величезна фігура вершника закріплена на даху металевої зупинки, розфарбованої в кольори російського прапора і більше схожою на якийсь барак. З боків стоять дві урни, а на вході в зупинку висить на ланцюгах скриня, функція якого залишається таємницею, покритою мороком.

Користувачі вже відреагували на побачене.

"Радянські автобусні зупинки - це окремий вид мистецтва", "Там і військова техніка, і комбайни, і літаки, і зоопарк, і на в'їзді в район богатир стоїть. Голова, як може, старається для односельців. У своєму розумінні прекрасного", "коли в simcity побудував пам'ятник, щоб просто на нього поглянути, і забув видалити", "в гостях у казки", ""Новосельцев, киньте коня. Що ви в нього вчепилися?" (с)", "колись вершник продавить дах, і тим, хто там стоятиме, не поздоровиться", – іронізують у коментарях.

Один з користувачів опублікував ще кілька фото, зроблених в цьому селі, на яких видно сільгосптехніку і навіть літак на постаментах, відзначивши "тонку душевну організацію" місцевого директора.

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