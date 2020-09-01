В одном из сел Ставропольского края в России появилась неожиданная инсталляция на автобусной остановке

Всадник, пронзающий копьем дракона, украсил остановку возле села Ростовановское, а соответствующим фото поделились в социальных сетях, передает Politeka.net. Причем автор заверил, что это не фотошоп, в качестве доказательства опубликовав ссылку на гугл-карту.

Отметим, что выглядит это творение действительно эпично. Огромная фигура всадника закреплена на крыше металлической остановки, раскрашенной в цвета российского флага и больше похожей на какой-то барак. По бокам стоят две урны, а на входе в остановку висит на цепях сундук, функция которого остается тайной, покрытой мраком.

Пользователи уже отреагировали на увиденное.

«Советские автобусные остановки — это отдельный вид искусства», «Там и военная техника, и комбайны, и самолёты, и зоопарк, и на въезде в район богатырь стоит. Председатель, как может, старается для односельчан. В своем понимании прекрасного», «Когда в simcity построил памятник, чтобы просто на него взглянуть и забыл удалить», «В гостях у сказки», «"Новосельцев, бросьте лошадь. Что вы в нее вцепились?" (с)», «Когда-то всадник продавит крышу, и стоящим там не поздоровится...», – иронизируют в комментариях.

Один из пользователей опубликовал еще несколько фото, сделанных в этом селе, на которых видно сельхозтехнику и даже самолет на постаментах, отметив «тонкую душевную организацию» местного директора.

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