У Білорусі силовики продовжують нагнітати обстановку повідомленнями про підготовку масових заворушень

Так, в Міноборони країни заявили про те, що військові знайшли безліч схованок протестуючих зі зброєю, передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ республіки.

За словами начальника Головного управління з ідеологічної роботи Міноборони Білорусії Леоніда Касинського, там виявлені загострені кілки, прути, горючі рідини і каміння.

Однак де саме були виявлені "схованки" і скільки їх було, чиновник не уточнив, сказавши тільки, що деякі з них нібито розташовувалися на дахах житлових будинків.

Заяву Касинського вже висміяли в соцмережах. Так, блогер під ніком Вашингтонський Öбком їдко прокоментував знахідку силовиків:

"У Міноборони Білорусі заявили, що знайшли схованки протестувальників із загостреними кілками, камінням і покришками. Хренін, перевір своїх підлеглих на наркотики! Схованки вони знаходять З камінням!".

Коментарі під публікацією-відповідні:

"Уф, пронесло, хоч натовські F - 16 в копицях не знайшли", "кілки.... Хвора фантазія", "і напевно з візитками Яроша і Навального. Але це службова інформація!", "Але спочатку вони знайшли схованку з кокаїном", "з палкою-копалкою ще", "За будинком стояла схованка з покришками, а також із жигулем)".

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Він пообіцяв відмовитися від послуг литовських портів, товарообіг з Білорусі на яких дає третину доходів до бюджету Литви, а також "показати їм усім".

Нагадаємо, Пєсков заявив про готовність Росії допомогти Лукашенку з "обнуленням".

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