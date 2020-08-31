В Беларуси силовики продолжают нагнетать обстановку сообщениями о готовящихся массовых беспорядках

Так, в Минобороны страны заявили о том, что военные нашли множество тайников протестующих с оружием, передает Politeka.net со ссылкой на СМИ республики.

По словам начальника главного управления по идеологической работе Минобороны Белоруссии Леонида Касинского, там обнаружены заостренные колья, пруты, горючие жидкости и камни.

Однако где именно были обнаружены «тайники» и сколько их было, чиновник не уточнил, сказав только, что некоторые из них якобы располагались на крышах жилых домов.

Заявление Касинского уже высмеяли в соцсетях. Так, блогер под ником Вашингтонский Öбком едко прокомментировал находку силовиков:

«В Минобороны Беларуси заявили, что нашли тайники протестующих с заострёнными кольями, камнями и покрышками. Хренин, проверь своих подчинённых на наркотики! Тайники они находят с камнями!».

Комментарии под публикацией – соответствующие:

«Уф, пронесло, хоть НАТОвские F-16 в стогах не нашли», «Колья.... Больная фантазия», «И наверняка с визитками Яроша и Навального. Но это служебная информация!», «Но сначала они нашли тайник с кокаином», «С палкой-копалкой ещё», «За домом стоял тайник с покрышками, а также с жигулём)».

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Он пообещал отказаться от услуг литовских портов, товарооборот из Беларуси на которых дает треть доходов в бюджет Литвы, а также «показать им всем».

Напомним, Песков заявил о готовности России помочь Лукашенко с "обнулением".

Как сообщала Politeka, ситуация в Беларуси накалилась, новая "ДНР" вырисовывается с подачи Лукашенко.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.