После оглушительного успеха в вопросе обнуления сроков Владимира Путина и внесения изменений в Конституцию в России решили подсобить Беларуси

На то, что РФ может поделиться опытом по изменению Конституции, намекнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Поводом для таких заявлений стали слова Лукашенко о подготовке новой Конституции.

«Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования», – прозвучало на брифинге Пескова.

При этом он подчеркнул, что в Москве «не сомневаются в наличии необходимой компетенции у белорусского руководства и у экспертов, которые могут привлекаться к этой работе».

По словам чиновника, пока что никто из белорусской верхушки не обращался за помощью в этом вопросе, а Россия якобы не хочет и не может навязывать свои услуги «без соответствующего обращения». Когда же журналисты поинтересовались у Пескова, не Россия ли это напоумила Лукашенко поменять Конституцию, тот заверил, что "суть поправок определяется Белоруссией».

Готовность России уже высмеяли в сети. Так, в блоге «Усы Пескова» в Twitter появилась ссылка на эту новость с ироничным диалогом в качестве подписи. Комментаторы тут же отреагировали на сарказм.

- Тут ведь главное что: детей от геев защитить да бога упомянуть!

- А как же обнуление?

- ДА ТИХО ТЫ!!! Это в серединку куда-нибудь засунем и оптом весь список проголосуем pic.twitter.com/lcl0Y6ORP2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 31, 2020

«У них конституция давно обновлена, может, престолонаследие введут для Коли», «И на пеньках», «Вообще-то, Лукашенко под себя конституцию менял еще, когда Х**ло с чемоданом за Собчаком бегал», «Да в этом не было никаких сомнений - недаром Лука так легко на новые выборы соглашался после обновления конституции!», – пишут под публикацией.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что над проектом новой Конституции кипит работа, к которой подключены даже судьи Конституционного суда.

Напомним, протест из Беларуси перебросился на Киев, кадры с места.

Как сообщала Politeka, ситуация в Беларуси накалилась, новая "ДНР" вырисовывается с подачи Лукашенко.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.