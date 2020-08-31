Житель окупованого Росією Криму закликав Україну не подавати воду на півострів

Зокрема, про це він попросив в ефірі програми "Крим. Реалія" і запропонував, щоб окупанти самі подбали про водопостачання анексованої території і не лізли в Україну. Він також пояснив, що Крим - це Україна, а Росія лише окупант.

"Я з анексованого Криму. Я тут проживаю вже 50 років. Я сам з України, я люблю і ціную Україну, і Крим – це Україна, де-юре – Україна, де-факто – це окупація. Я вам скажу-ніякої води окупантам!"- підкреслив він українською мовою.

Кримчанин нагадав про обіцянки росіян у 2014 році. Тоді вони обіцяли, що встановлять станції з опріснення морської води і зроблять з півострова аналог Об'єднаних Арабських Еміратів.

Він підкреслив, що окупантам потрібно нагадати про їхні обіцянки зробити Крим райським куточком і вирішувати питання власними силами.

"Нехай менше крадуть і нехай зроблять. Ніякої води, ні відра води, ні в якому разі! Нехай все засихає і висихає, нехай окупант везе воду з Дону собі", – емоційно висловився кримчанин.

Також раніше повідомлялося, що через катастрофічне обміління водосховищ окупаційна влада з 24 серпня ввела графіки подачі води і обіцяє додаткові скорочення. Але якість води, яка тече з кранів кримчан просто жахає.

Нагадаємо, у Криму та Луганську підняли українські прапори на зло окупантам.

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