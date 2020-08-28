Жителі окупованого Луганська, які демонтували барельєф Тараса Шевченка, залишились без соцвиплат та тепер є невиїзними
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера "Фашика Донецького".
Так, нещодавно проукраїнський блогер пропонував 20 доларів США тим, хто надасть дані про людей, які самовільно збили барельєф українського класика в Луганську. Вже буквально через кілька днів дані замовника і виконавців демонтажу були з'ясовані.
"Отже, замовник: колаборант на прізвище Марфіна. Саме це чудо поставило задачу збити барельєф через свого коханця, прізвище якого ми теж знаємо. Коханець коллаборантки, в свою чергу, припахав місцевих ватних комунальників, ПІБ яких мені віддали безкоштовно", - повідомив блогер.
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Тепер, за його словами, усім, хто збивав пам’ятник, скасували пенсії і взагалі всі соцвиплати, а також заблокували картки "Ощадбанку". Крім того, в якості "бонусного" покарання, тепер вони є невиїздними за межі тимчасово окупованих територій.
"Мораль. Хунта попереджає: співробітництво з колаборантами б'є по кишені і автоматично робить невиїзними за межі окупації", - резюмував блогер.
Нагадаємо, окупанти знесли барельєф Шевченка в Луганську, кадри: "Щоб не муляв очі".
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