Жители оккупированного Луганска, которые демонтировали барельеф Тараса Шевченко, остались без соцвыплат и теперь являются невыездными
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера "Фашика Донецкого".
Так, недавно проукраинский блогер предлагал 20 долларов США тем, кто предоставит данные о людях, которые самовольно сбили барельеф украинского классика в Луганске. Уже буквально через несколько дней данные Заказчика и исполнителей демонтажа были выяснены.
"Итак, заказчик: коллаборант по фамилии Марфина. Именно это чудо поставило задачу сбить барельеф через своего любовника, фамилию которого мы тоже знаем. Любовник коллаборантки, в свою очередь, припахав местных ватных коммунальщиков, ФИО которых мне отдали бесплатно", - сообщил блогер.
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Теперь, по его словам, всем, кто сбивал памятник, отменили пенсии и вообще все соцвыплаты, а также заблокировали карты "Сбербанка". Кроме того, в качестве "бонусного" наказания, теперь они являются невыездными за пределы временно оккупированных территорий.
"Мораль. Хунта предупреждает: сотрудничество с коллаборантами бьет по карману и автоматически делает невыездными за пределы оккупации", - резюмировал блогер.
Напомним, оккупанты снесли барельеф Шевченко в Луганске, кадры: "чтобы не мозолил глаза".
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