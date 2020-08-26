Працівникам підприємств на Донбасі окупанти майже не виплачують заробітну плату
Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер і журналіст Павло Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.
"Працівникам Харцизького трубного заводу окупанти виплатили 14% зарплати за травень. Цілих півтори тисячі рублів. Робітникам Алчевського металургійного комбінату "дали" 15% зарплати за травень. За червень, липень, серпень - дулю. Ситуація на шахтах ще гірша", - повідомив він.
Блогер згадав слова свого знайомого, який мріяв"від'єднається від України".
"На моє запитання що він буде їсти, Андрюха, щиро вірячи самому собі, відповідав:" так у нас... Так у нас вугілля... Кокс... Метал... Продамо - всього вдосталь буде" як з'ясувалося, замало вугілля для загального щастя", - зазначив журналіст.
За його словами, люди тепер масово звільняються з підприємств. Також він нагадав, що тисячі людей з Донбасу пішли воювати в ЗСУ, НГУ і добробати.
"Шкода тільки, що разом з тими небагатьма негідниками і дурнями, які махали триколорами і звали Путіна, страждає переважна більшість нормальних людей. Далеко не кожен зміг знайти в собі сили покинути все і виїхати. Там дуже багато тих, хто не хотів "Русского мира". Мало кому відомо, що легендарний батальйон "Айдар" починався з 14 луганчан і жителів Алчевська", - зазначив Бондаренко.
Журналіст зазначив, що в Україні повинні знати, що відбувається на тимчасово непідконтрольних територіях.
"Бо наша земля. І наші люди. Погані, хороші, але наші. І це наша історія", - уклав він.
Також ми повідомляли, що співробітники Донецької залізниці в Горлівці скаржилися на невиплату зарплати, а також додаткові обов'язки, в які тепер входить чистити туалети, продавати пиріжки в поїздах і збирати бички на вокзалі.
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