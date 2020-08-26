Працівникам підприємств на Донбасі окупанти майже не виплачують заробітну плату Як передає Politeka.net , про це повідомив блогер і журналіст Павло Бондаренко на своїй сторінці в Facebook. "Працівникам Харцизького трубного заводу окупанти виплатили 14% зарплати за травень. Цілих півтори тисячі рублів. Робітникам Алчевського металургійного комбінату "дали" 15% зарплати за травень. За червень, липень, серпень - дулю. Ситуація на шахтах ще гірша", - повідомив він. Блогер згадав слова свого знайомого, який мріяв"від'єднається від України".

"На моє запитання що він буде їсти, Андрюха, щиро вірячи самому собі, відповідав:" так у нас... Так у нас вугілля... Кокс... Метал... Продамо - всього вдосталь буде" як з'ясувалося, замало вугілля для загального щастя", - зазначив журналіст. За його словами, люди тепер масово звільняються з підприємств. Також він нагадав, що тисячі людей з Донбасу пішли воювати в ЗСУ, НГУ і добробати.



