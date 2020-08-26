А сколько было надежд...

Работникам предприятий на Донбассе оккупанты почти не выплачивают заработную плату Как передает Politeka.net , об этом сообщил блогер и журналист Павел Бондаренко на своей страничке в Facebook. "Работникам Харцызского трубного завода оккупанты выплатили 14% зарплаты за май. Целых полторы тысячи рублей. Рабочим Алчевского металлургического комбината "дали" 15% зарплаты за май. За июнь, июль, август - дулю. Ситуация на шахтах еще хуже", - сообщил он. Блогер вспомнил слова своего знакомого, который мечтал "отсоединится от Украины".