Работникам предприятий на Донбассе оккупанты почти не выплачивают заработную плату
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер и журналист Павел Бондаренко на своей страничке в Facebook.
"Работникам Харцызского трубного завода оккупанты выплатили 14% зарплаты за май. Целых полторы тысячи рублей. Рабочим Алчевского металлургического комбината "дали" 15% зарплаты за май. За июнь, июль, август - дулю. Ситуация на шахтах еще хуже", - сообщил он.
Блогер вспомнил слова своего знакомого, который мечтал "отсоединится от Украины".
"На мой вопрос что он будет есть, Андрюха, искренне веря самому себе, отвечал: "Да у нас... Да у нас уголь... Кокс... Металл... Продадим - всего вдоволь будет" Как выяснилось, маловато угля для всеобщего счастья", - отметил журналист.
По его словам, люди теперь массово увольняются с предприятий. Также он напомнил, что тысячи людей из Донбасса пошли воевать в ВСУ, НГУ и добробаты.
"Жаль только, что вместе с теми немногими негодяями и дураками, которые махали триколорами и звали Путина, страдает подавляющее большинство нормальных людей. Далеко не каждый смог найти в себе силы покинуть все и уехать. Там очень много тех, кто не хотел "Русского мира". Мало кому известно, что легендарный батальон "Айдар" начинался с 14 луганчан и жителей Алчевска", - отметил Бондаренко.
Журналист отметил, что в Украине должны знать, что происходит на временно неподконтрольных территориях.
"Ибо наша земля. И наши люди. Плохие, хорошие, но наши. И это наша история", - заключил он.
Также мы сообщали, что сотрудники Донецкой железной дороги в Горловке жаловались на невыплату зарплаты, а также дополнительные обязанности, в которые теперь входит чистить туалеты, продавать пирожки в поездах и собирать бычки на вокзале.
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Напомним, в Крыму и Луганске подняли украинские флаги назло оккупантам.
Как сообщала Politeka, Кравчук заговорил об особом статусе Донбасса.
Также Politeka писала, что оккупанты придумали способ оставить переселенцев без жилья.