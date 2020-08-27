Українська письменниця Лариса Ніцой різко висловилася про зоряне попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України

Зокрема, письменниці не сподобалося, що серед топових українських композицій прозвучали також композиції, які зовсім не відображають духу України.

Про це Ніцой написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

Вона також нагадала, що День Незалежності - це обов'язкове свято, воно може бути модним, креативним і сучасним, воно може бути яким завгодно, але головне, щоб від цього дня захоплювало дух від любові до країни, щоб груди розпирало від гордості. Але цього року показали зовсім інше.

Крім того, її обурила промова президента України Володимира Зеленського, де він попросив не заважати йому будувати Україну. Письменниця також пояснила, що це не народ винен у тому, що у нас такий президент, винні лише представники еліти, які не можуть запропонувати кращу кандидатуру.

"Що це було? Президент Зеленський у промові сказав, щоб йому не заважали будувати Україну. Це яку Україну? Рагульну? Зроби мені хіп, зроби мені хоп! Ой чуствую я, девки, загуляю. Це День Незалежності? Знаєш, що, українська еліта. Це не народ винен, що у нас такий президент. Це українська еліта винна, що не може запропонувати українському народу нормальну кандидатуру", - зазначила вона.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

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