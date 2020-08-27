Украинская писательница Лариса Ницой резко высказалась о звездном попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины

В частности, писательнице не понравилось, что среди топовых украинских композиций прозвучали также композиции, которые совсем не отображают духа Украины.

Об этом Ницой написала на своей странице в сети Facebook.

Она также напомнила, что День Независимости - это обязательный праздник, он может быть модным, креативным и современным, он может быть каким угодно, но главное, чтобы от этого дня захватывало дух от любви к стране, чтобы грудь распирало от гордости. Но в этом году показали совсем другое.

Кроме того, ее возмутила речь президента Украины Владимира Зеленского, где он попросил не мешать ему строить Украину. Писательница также объяснила, что это не народ виноват в том, что у нас такой президент, виноваты лишь представители элиты, которые не могут предложить лучшую кандидатуру.

"Что это было? Президент Зеленский в речи сказал, чтобы ему не мешали строить Украину. Это какую Украину? Рагульную? Зроби мені хіп, зроби мені хоп! Ой чувствую я, девки, загуляю. Это День Независимости? Знаешь, что, украинская элита. Это не народ виноват, что у нас такой президент. Это украинская элита виновата, что не может предложить украинскому народу нормальную кандидатуру", - отметила она.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.