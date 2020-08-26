У Челябінську правоохоронці зганьбилися, намагаючись прогнати корів, які забрели у двір у спальному районі міста
Епічні кадри нерівного протистояння опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Մιtαuskαs.
На записі видно, як поліцейські, котрі приїхали за викликом, намагаються прогнати з двору кількох корів, що незрозуміло звідки забрели.
Одна з корівок ганяється за поліцейським, у якого в руках кийок. Оббігши кілька разів навколо дитячої конструкції у дворі, той рятується втечею за поліцейське авто.
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Його напарник сигналить, що є сили, намагаючись налякати корів, проте найзавзятіша не відходить від патрульного авто, сподіваючись, що її жертва знову опиниться на відкритій території.
Той же в свою чергу кричить: "Ідіть звідси всі!", після чого тварини, зібравшись в стадо, все ж прямують з двору.
"Челябінські корови змусили ментів, які приїхали, щоб прогнати їх з двору будинку, рятуватися втечею. Коли навіть худоба зрозуміла, як потрібно правильно розмовляти з путінськими опричниками в погонах, а росіяни досі все ще ні", – підписав публікацію блогер.
Комічне відео відразу викликало резонанс, а користувачі не пошкодували сарказму.
"Це секретні заняття з підготовки спецпідрозділу тореадорів у складі Росгвардіі", "причому, в ролі тореадорів виступають корови:)))», "навіть скотина розуміє, хто ворог!", "плакат на корову і на мітинг ця думки чогось мене не покидає після перегляду цього відео:)))", "тьху ти блін. Ну вже навіть корови можуть і вміють це робити краще 86% населення", "челябінські корови настільки суворі, що харчуються ментами", – жартують читачі.
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