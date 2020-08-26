У Челябінську правоохоронці зганьбилися, намагаючись прогнати корів, які забрели у двір у спальному районі міста

Епічні кадри нерівного протистояння опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На записі видно, як поліцейські, котрі приїхали за викликом, намагаються прогнати з двору кількох корів, що незрозуміло звідки забрели.

Одна з корівок ганяється за поліцейським, у якого в руках кийок. Оббігши кілька разів навколо дитячої конструкції у дворі, той рятується втечею за поліцейське авто.

Його напарник сигналить, що є сили, намагаючись налякати корів, проте найзавзятіша не відходить від патрульного авто, сподіваючись, що її жертва знову опиниться на відкритій території.

Той же в свою чергу кричить: "Ідіть звідси всі!", після чого тварини, зібравшись в стадо, все ж прямують з двору.

"Челябінські корови змусили ментів, які приїхали, щоб прогнати їх з двору будинку, рятуватися втечею. Коли навіть худоба зрозуміла, як потрібно правильно розмовляти з путінськими опричниками в погонах, а росіяни досі все ще ні", – підписав публікацію блогер.

В Челябинске коровы заставили ментов, которые приехали чтобы прогнать их со двора дома, спасаться бегством.



Когда даже скот понял, как нужно правильно разговаривать с путинскими опричниками в погонах, а россияне до сих пор всё ещё нет pic.twitter.com/KSeyDLXtuw — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 26, 2020

Комічне відео відразу викликало резонанс, а користувачі не пошкодували сарказму.

"Це секретні заняття з підготовки спецпідрозділу тореадорів у складі Росгвардіі", "причому, в ролі тореадорів виступають корови:)))», "навіть скотина розуміє, хто ворог!", "плакат на корову і на мітинг ця думки чогось мене не покидає після перегляду цього відео:)))", "тьху ти блін. Ну вже навіть корови можуть і вміють це робити краще 86% населення", "челябінські корови настільки суворі, що харчуються ментами", – жартують читачі.

Нагадаємо, в РПЦ придумали, як помститися Константинополю за автокефалію для УПЦ.

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