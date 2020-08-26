В Челябинске правоохранители опозорились, пытаясь прогнать коров, которые забрели во двор в спальном районе города

Эпичные кадры неравного противостояния опубликовал на своей странице в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На записи видно, как приехавшие по вызову полицейские пытаются прогнать со двора нескольких коров, которые непонятно откуда забрели.

Одна из буренок гоняется за полицейским, у которого в руках дубинка. Оббежав несколько раз вокруг детской конструкции во дворе, тот спасается бегством за полицейское авто.

Его напарник сигналит, что есть мочи, пытаясь напугать коров, однако самая задиристая не отходит от патрульного авто, надеясь, что ее жертва снова окажется на открытой территории.

Тот же в свою очередь кричит «Уходите отсюда все!», после чего животные, собравшись в стадо, все же ретируются со двора.

«Челябинске коровы заставили ментов, которые приехали, чтобы прогнать их со двора дома, спасаться бегством. Когда даже скот понял, как нужно правильно разговаривать с путинскими опричниками в погонах, а россияне до сих пор всё ещё нет», – подписал публикацию блогер.

В Челябинске коровы заставили ментов, которые приехали чтобы прогнать их со двора дома, спасаться бегством.



Когда даже скот понял, как нужно правильно разговаривать с путинскими опричниками в погонах, а россияне до сих пор всё ещё нет pic.twitter.com/KSeyDLXtuw — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 26, 2020

Комичное видео сразу вызвало резонанс, а пользователи не пожалели сарказма.

«Это секретные занятия по подготовке спецподразделения тореадоров в составе Росгвардии», «Причем, в роли тореадоров выступают коровы :)))», «Даже скотина понимает, кто враг!», «плакат на корову и на митинг эта мысли чёта меня не покидает после просмотра этого видео :)))», «Тьфу ты блин. Ну уже даже коровы могут и умеют это делать лучше 86% населения», «челябинские коровы настолько суровы, что питаются ментами», – шутят читатели.

Напомним, в РПЦ придумали, как отомстить Константинополю за автокефалию для УПЦ.

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