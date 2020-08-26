Глава "Роскомоса" Дмитро Рогозін знайшов спосіб обійти свого одвічного конкурента, главу американського аерокосмічного агентства Джима Брайденстайна

Незважаючи на те, що фінансування Федеральної космічної програми до 2025 року було урізано на 150 млрд руб. і може бути зменшено ще більше, зарплата у глави "Роскосмосу" зросла в півтора рази і склала 44 млн. рублів на рік, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Це – у два з половиною рази менше, ніж отримує керівник NASA, зазначив у Twitter користувач Алекс Галімов.

Публікація викликала величезний резонанс серед читачів, які не приховують свого обурення з приводу нахабства чиновника.

"У нього рожа ширша, ніж у Джима Брайденстайна в 2,5 рази.🤣 🤣 🤣" , "Та якщо б совісті було хоч на копійку, вів би себе по-іншому. А так здається, що поставлений на годування на космічну галузь", "коли батут все менше, а рожа все товща", "тепер в NASA його точно не переманять", "навіщо йому космос, коли зарплата і так вже космічна", "загубити всю космічну галузь - це не кожен так зможе, а він зміг, звідси і з/п і орден дадуть. При СРСР розстріляли б давно", " Марс скасовується. Зливай воду", - іронізують у коментарях.

Раніше Рогозін відзначився тим, що пропонував американцям доставляти їх астронавтів на МКС на батуті, а після того, як Ілон Маск здійснив запуск на станцію ракети Crew Dragon, глава "Роскосмосу" не приховував своєї досади, роздаючи інтерв'ю направо і наліво.

Так, в одному з них він заявив:

"Те, що з'явився Crew Dragon, і те, що він пройшов випробування, якщо відкинути все пропагандистське лушпиння, що вони лідери в світі... з чого вони взагалі лідери в світі? Десять років їх на горизонті не було, а тепер літають, як ми літали. Нехай вони тепер політають так само швидко, як ми літали".

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