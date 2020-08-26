Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин нашел способ обойти своего извечного конкурента, главу американского аэрокосмического агентства Джима Брайденстайна

Несмотря на то, что финансирование федеральной космической программы до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше, зарплата у главы «Роскосмоса» выросла в полтора раза и составила 44 млн. рублей в год, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Это – в два с половиной раза меньше, чем получает руководитель NASA, отметил в Twitter пользователь Алекс Галимов.

Публикация вызвала огромный резонанс среди читателей, которые не скрывают своего возмущения по поводу наглости чиновника.

«У него рожа шире, чем у Джима Брайденстайна в 2,5 раза.🤣🤣🤣», «Да если б совести было хоть на копейку, вёл бы себя по-другому. А так кажется, что поставлен на кормление на космическую отрасль», «Когда батут все меньше а рожа все толще», «Теперь в NASA его точно не переманят», «Зачем ему космос, когда зарплата и так уже космическая», «загубить всю космическую отрасль - это не каждый так сможет, а он смог, отсюда и з/п и орден дадут. При СССР расстреляли бы давно», «Марс отменяется. Сливай воду», – иронизируют в комментариях.

Ранее Рогозин отличился тем, что предлагал американцам доставлять их астронавтов на МКС на батуте, а после того, как Илон Маск осуществил запуск на станцию ракеты Crew Dragon, глава «Роскосмоса» не скрывал своей досады, раздавая интервью направо и налево.

Так, в одном из них он заявил:

«То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летали».

Напомним, Романенко пояснил, почему Украине не видать своих илонов масков.

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