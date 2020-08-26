Окупанти продовжують перетворювати колись квітучий Донецьк на депресивне місце

Черговий факт свавілля на території міста продемонстрував донецький журналіст і блогер Денис Казанський.

На своїй сторінці в соцмережі він показав, як під керівництвом місцевої влади вирубуються дерева заради чергового ринку в районі автовокзалу.

Казанський опублікував кілька фото, на яких можна побачити вже розчищену під забудову місцевість, а також установку металопрофілю вздовж дороги, яким будуть відгороджені торгові місця.

"У Донецьку біля автостанції центр загарбники вирубали дерева і будують новий ринок. Бабло з нього будуть стригти, зрозуміло, МММщики. Місто продовжує деградувати і скочуватися в 1993 рік", – написав журналіст. Відзначимо, що, згадуючи МММ, Казанський натякає на бурхливе минуле ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який 2011 по 2013 рік був функціонером руху "МММ" Сергія Мавроді.

У коментарях багато користувачів дивуються, навіщо там щось будувати, адже неподалік уже є один ринок.

«У Донецьку стоять тільки МАФи. Капітального будівництва просто немає і ніколи не буде. Регіон приречений на деградацію. "Спасибі" Рашці", "а там же, начебто, був колись ринок, наскільки я пам'ятаю... Правда, це реально були 90і...", "Ринків то багато можна набудувати, Дик де ж вони покупців знайдуть?", "Так там у сусідньому кварталі, поруч з ТЦ Континент знаходиться речовий ринок. Незрозуміло, навіщо ще один будувати?", "Руцкємір у всій красі. Без г**в і нато", "Шкода місто", - пишуть люди.

Раніше Казанський повідав, як навіть найпалкіші прихильники "незалежного" від України Донбасу завили від чергового приниження, яке їм довелося пізнати в окупації.

Співробітники Донецької залізниці в Горлівці поскаржилися на невиплату зарплати, а також додаткові обов'язки, в які тепер входить чистити туалети, продавати пиріжки в поїздах і збирати бички на вокзалі.

Нагадаємо, у Криму та Луганську підняли українські прапори назло окупантам.

Як повідомляла Politeka, Кравчук заговорив про особливий статус Донбасу.

Також Politeka писала, що окупанти придумали спосіб залишити переселенців без житла.