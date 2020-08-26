Оккупанты продолжают превращать некогда цветущий Донецк в депрессивное место
Очередной факт произвола на территории города продемонстрировал донецкий журналист и блогер Денис Казанский.
На своей странице в соцсети он показал, как под руководством местных властей вырубаются деревья ради очередного рынка в районе автовокзала.
Казанский опубликовал несколько фото, на которыхможно увидеть уже расчищенную под застройку местность, а также установку металопрофиля вдоль дороги, которым будут отгорожены торговые места.
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«В Донецке возле автостанции центр захватчики вырубили деревья и строят новый рынок. Бабло с него будут стричь, разумеется, МММщики. Город продолжает деградировать и скатываться в 1993 год», – написал журналист. Отметим, что, упоминая МММ, Казанский намекает на бурное прошлое главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который 2011 по 2013 год являлся функционером движения "МММ" Сергея Мавроди.
В комментариях многие пользователи недоумевают, зачем там что-то строить, ведь неподалеку уже есть один рынок.
«В Донецке стоят только МАФы. Капитального строительства попросту нет и никогда не буде. Регион обречен на деградацию. "Спасибо" Рашке», «А там же, вроде, был когда то рынок, насколько я помню... Правда, это реально были 90е...», «Рынков то много можно понастроить, дык где ж они покупателей найдут?», «Так там в соседнем квартале, рядом с ТЦ Континент находится вещевой рынок. Непонятно, зачем ещё один строить?», «Руцкемир во всєй красе. Без г**в і нато», «Жаль город», – пишут люди.
Ранее Казанский поведал, как даже самые ярые сторонники «независимого» от Украины Донбасса взвыли от очередного унижения, которое им довелось познать в оккупации.
Сотрудники Донецкой железной дороги в Горловке пожаловались на невыплату зарплаты, а также дополнительные обязанности, в которые теперь входит чистить туалеты, продавать пирожки в поездах и собирать бычки на вокзале.
Напомним, в Крыму и Луганске подняли украинские флаги назло оккупантам.
Как сообщала Politeka, Кравчук заговорил об особом статусе Донбасса.
Также Politeka писала, что оккупанты придумали способ оставить переселенцев без жилья.