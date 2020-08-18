В подвалах частных домов на Луганщине начал взрываться газ метан

Как передает Politeka.net, об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей страничке в Facebook.

"Наши источники информации сообщили, что на временно оккупированной территории Луганской области в Перевальском районе постоянно фиксируются случаи взрывов (не большой мощности) газа метан в погребах частных домов. Это случается вследствие проникновения газа метан из ликвидированных шахт оккупированной Луганщины", - говорится в сообщении.

По его словам, причиной инцидентов стали действия оккупантов, которые не закрыли шахты, а просто их бросили пренебрегая правилами промышленной безопасности.



"Газ метан проходит через сейсмологические трещины и выходит на поверхность, и во многих случаях скапливается в подвалах и погребах домов и может в любой момент взорваться, что представляет опасность для местного населения", - отметил представитель омбудсмена.



Стоит отметить, что не менее катастрофическая ситуация сложилась и в оккупированном Крыму.

Жители Крыма сетуют на то, что оккупанты не спешат решать вопрос с обеспечением полуострова водой.

Ранее мы сообщали, что блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове. По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А "понаехавшие" россияне после увиденного "срачника" могут и вернуться снова на отдых. Также мы сообщали, что один из самых красивых курортных городов Крыма Феодосия после аннексии пришла в упадок, и этот процесс продолжается.







