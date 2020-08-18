В подвалах частных домов на Луганщине начал взрываться газ метан
Как передает Politeka.net, об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей страничке в Facebook.
"Наши источники информации сообщили, что на временно оккупированной территории Луганской области в Перевальском районе постоянно фиксируются случаи взрывов (не большой мощности) газа метан в погребах частных домов. Это случается вследствие проникновения газа метан из ликвидированных шахт оккупированной Луганщины", - говорится в сообщении.
По его словам, причиной инцидентов стали действия оккупантов, которые не закрыли шахты, а просто их бросили пренебрегая правилами промышленной безопасности.
"Газ метан проходит через сейсмологические трещины и выходит на поверхность, и во многих случаях скапливается в подвалах и погребах домов и может в любой момент взорваться, что представляет опасность для местного населения", - отметил представитель омбудсмена.
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