Український журналіст Павло Казарін різко висловився про Олександра Лукашенка на тлі протестів у Білорусі

За його словами, режим Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, в будь-якому випадку чекає крах. Цей сценарій неминучий, незалежно від того, чи зуміють перемогти протестуючі проти нинішньої влади білоруси.

Таку думку він озвучив на своєму каналі в Телеграм.

"Але тільки все це зовсім нічого не змінює. "Білорусь Лукашенка" вже закінчилася-незалежно від того, як складеться далі його власна доля. Якщо він піде-впаде все, що він споруджував 26 років. Якщо залишиться-воно впаде тим більше", - зазначив експерт.

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Журналіст нагадав, що останні два десятиліття навколо Білорусі встиг сформуватися свій власний міф. Адже ця країна стала справжньою меккою для прорадянських людей, які бачили в ній зразковий осколок СРСР – з "порядком", "чистотою" і державним соціалізмом.

"Але цей міф спочатку був брехливим. Тому що всі останні 26 років Білорусь, фактично, жила за рахунок Москви. Вона була ще одним наростом на нафтогазовій трубі-і все її благоденство було штучним і дотаційним. Лукашенко успішно торгував суверенітетом країни, за який Москва була готова платити з власного бюджету", – пояснив Казарін.

лукашенко, протест

Разом з тим, підкреслює він, з точки зору тієї самої Москви, Лукашенко просив занадто багато, а віддавав занадто мало. Так, він за умовами угоди легко продав Росії прапори, герб і мову, але до останнього впирався, коли слідом за символічним суверенітетом Москва вимагала від нього поступитися ще й економічним.

"Лукашенко буде змушений віддавати Москві борги. Якщо він втримається, то заплатити за це йому доведеться всім тим, що викликало в прорадянських обивателях захват і розчулення. Державною монополією, плановою стабільністю та іншим радянським спадком. Йому доведеться пустити в країну всіх тих російських покупців, яким він раз по раз відмовляв у доступі до активів", – спрогнозував журналіст.

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