Росія активно вплуталася в боротьбу за Білорусь, і в Кремлі грають за Лукашенка, який, за їх баченням, відстоює "рускій мир"

Таку думку висловив у своєму відеоблозі журналіст УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За його словами, паралелі між Україною 2014 року і нинішньою Білоруссю не випадкові.

Так, у РФ в тому, що відбувається в Білорусі, традиційно звинувачують Захід. Як доказ, Цимбалюк навів уривки виступу глави російського МЗС Сергія Лаврова на форумі "Територія смислів"» перед студентами університетів, які готують силовиків.

Топ-чиновник на повному серйозі говорить про те, що Захід намагається внести розбрат у відносини РФ і Білорусі, звинувачуючи в спробі відтворення Радянського Союзу, і впевнений: всі наміри Заходу зводяться до того, щоб зірвати "мирне протікання" ситуації в Білорусі, зробити його насильницьким, спровокувати кров і все перевести на український сценарій.

"І зараз, коли намагаються за своїми лекалами ще й Білорусь розкреслити і пропонують при цьому своє посередництво, звичайно, ми будемо не проти будь-якого рішення, яке прийме білоруське керівництво щодо діалогу зі своїм населенням, але от коли Захід говорить, що тільки посередництво за участю західних країн буде ефективним, звичайно, у всіх свіжо в пам'яті, коли все було на Україні, коли західне посередництво обернулося повною нездатністю домовлятися наших партнерів", – заявив Лавров.

У свою чергу Цимбалюк не втримався від іронії:

"Напевно, Захід винен, що Олександр Григорович разом з Колею бігають по Мінську з автоматами. Складається враження, що вони відбиваються від зовнішньої агресії? Ні, їх напружує їх власний народ".

Він підкреслив, що в Кремлі вже оголосили, що Лукашенко– це добре, а Тихановська – це НАТОвське зло в спідниці. Так, російська влада уважно вивчила сайт Світлани і звернула увагу, що вона свої заяви все частіше робить англійською мовою, а це "багато про що говорить":

"Головний адресат знаходиться в західному напрямку і, можливо, мета подібного ходу - не дати західним країнам заспокоїтися і змусити їх продовжувати смикати цю ситуацію", – повідав Лавров.

Більш того, він обурився, що в програмі кандидата були такі пункти як вихід з Союзної держави, Євразійського економічного союзу і плани про входження в ЄС і НАТО.

Дійшло до того, що головний дипломат Росії заявив про те, що Білорусі громадян утискають тим, що відбувається "білорусизація життя країни за рахунок впровадження штучної білоруської мови, де буде витіснена російська мова". Як відомо, мовне питання й "утиск росіян" були одними з головних тем антиукраїнської пропаганди свого часу.

"Логіка Кремля дуже зрозуміла: для них дійсно що Україна, що Білорусь. Але ми себе відстояли, Україна нікуди не дінеться, а ось виклик перед білорусами стоїть, і ця історія ще не закінчена", – підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, Лукашенко натякнув, чим закінчиться спроба його повалення.

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